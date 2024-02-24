السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالى: مع دخول شهر رمضان سنشهد تراجعًا فى الأسعار

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت قصواء الخلالي، إن وزارة الداخلية ستواصل توجيه ضرباتها القوية للسوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية، ومحتكري السلع الأساسية في مصر.

وأضافت، خلال تقديمها لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن مع دخول شهر رمضان سنكون أمام حالة من التراجع في الأسعار.

وأشارت إلى أن حسابات للجماعة الإرهابية منتشرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، من أجل إرهاب المصريين ومنعهم من الحديث عن جهود وإنجازات الدولة الاستثمارية.

ونوهتبأن الدولة المصرية، تساهم بشكل كبير في ضبط السوق والأسعار، من أجل حياة كريمة للمواطن المصري، وعلى المصريين الصبر على القيادة لأن الدولة تسير في الطريق الصحيح.

قصواء الخلالي شهر رمضان في المساء مع قصواء رمضان السوق والأسعار

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