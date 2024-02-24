أستاذ اقتصاد: واردات أوروبا من الغاز العام الماضى وصلت لـ398 مليار دولار

قال الدكتور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف الجزائرية، إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، لها الكثير من الانعكاسات على اقتصاديات العالم أجمع.

ونوه "هباش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الشرق الأوسط" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن على مستوى الطاقة، فروسيا أكبر الدول المنتجة للغاز، وبالتالي فإن انقطاع الطاقة للاتحاد الأوروبي، سيؤثر بالطبع على سوق الطاقة العالمية.

وأضاف أن واردات أوروبا من الغاز العام الماضي، وصلت إلى 398 مليار دولار، مقارنة بعام 2021، 120 مليار دولار فقط، وهذا بسبب ارتفاع أسعار الغاز بالعالم، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع أن روسيا استفادت بشكل كبير من حربها على أوكرانيا، من خلال توفير فائض من الغاز، بالإضافة إلى الضغط على الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا.