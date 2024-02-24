السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ دراسات دولية: الولايات المتحدة هى من تريد توسيع الصراع فى منطقة البحر الأحمر

أستاذ الدراسات الدولية
أستاذ الدراسات الدولية

قال الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، إن إرسال الصين لأسطول بحري للمنطقة، وسط تصاعد التوترات، أمر شغل أذهان الكثير من دول العالم، خاصة أن الولايات المتحدة على خط النار في المنطقة.

وأشار "الشاهر"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الولايات المتحدة، هي من تريد توسيع الصراع في منطقة البحر الأحمر، وعلى النقيض نجد أن الصين تفكر بشكل عقلاني في هذه الأزمة.

وأضاف أن من يتصور بأن الصين ستخوض حربًا خارج أرضها أمر غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن الصين تفكر فقط في مصالحها الاقتصادية في العالم.

ونوه بأن الصين أعلنت في الكثير من المؤتمرات والإجتماعات، بأن القوة ليست حلًا للنزاع، في المقابل نجد الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وأوكرانيا وتشتبك مع الحوثيين.

أستاذ دراسات دولية البحر الاحمر منطقة البحر الأحمر الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية إسرائيل الصين

مواد متعلقة

أستاذ استثمار: انخفض سعر الدولار والذهب بمجرد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة

الستات مايعرفوش يكدبوا: 55 سلعة بدأت تتأثر بعد إعلان مشروع "رأس الحكمة"

خبير سياحى يوضح تأثير صفقة "رأس الحكمة" على السياحة المصرية

باحث سياسى: روسيا تواجه الكثير من المشكلات الاقتصادية

خبير استراتيجى: الحرب الروسية الأوكرانية مركز ربح لشركات السلاح الأمريكية

خبيرة اقتصاد: مشروع رأس الحكمة سيؤثر بالإيجاب على البورصة المصرية

المركز الأوكرانى للحوار: الفجوة ما زالت كبيرة بين موسكو وكييف.. ونعيش حالة من تجميد الصراع

محمود الهباش: نثق بالموقف المصرى.. والفلسطينيون متمسكون بأرضهم

الأكثر قراءة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

استشاريو الصحة النفسية يحذرون من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

"كنت بوصلها طلبات وطمعت فيها".. اعترافات المتهم بقتل سيدة بدر

ضبط مسجل خطر اغتصب ربة منزل وسرق مصوغاتها في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة