السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الستات مايعرفوش يكدبوا: 55 سلعة بدأت تتأثر بعد إعلان مشروع "رأس الحكمة"

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه تم إدخال 35 مليار دولار، وهذا يساهم في انخفاض أسعار السلع في السوق، مشيرًا إلى أن 55 سلعة بدأت تتأثر بعد إعلان مشروع تطوير "رأس الحكمة".

وأضاف "عمار"، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدولة المصرية تستهدف الاستثمار المباشر من أجل تحسين الاقتصاد المصري.

ونوه إلى أن مصر يحكمها القانون والدستور، ولا يوجد مشروع لا يراعي القوانين المصرية، فمشروع رأس الحكمة، منطقة صحراوية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث سيتم تعويض السكان من بدو مطروح بالأسعار العادلة.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة، عبارة عن مجتمع كامل ينشأ على أرض مصر، وهذا يخدم الكثير من المواطنين، من خلال توفير فرص العمل للكثير من الشباب.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

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