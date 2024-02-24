السبت 24 فبراير 2024
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توك شو

باحث سياسى: روسيا تواجه الكثير من المشكلات الاقتصادية

الدكتور رامي القليوبي
الدكتور رامي القليوبي عبر القاهرة الإخبارية

قال الدكتور رامي القليوبي، كاتب وباحث سياسي، إن موسكو اعتبرت عمليتها الخاصة ردًا على مساعي أوكرانيا للانضمام لحل الناتو، والذي قد يشكل تهديد للدولة الروسية.

ونوه "القليوبي"، خلال مداخلة ببرنامج "عامان على الحرب" والمُذاع بفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تواجه الكثير من المشكلات الاقتصادية، بعد تجميد الأصول الخاصة بالدولة الروسية، بالإضافة إلى حظر التصرف بأموال عدد من المستثمرين.

وأشار إلى أن روسيا حسنت من علاقاتها الخارجية، وبالتالي عوضها بشكل مباشر عن التعثرات التي واجهها في الاتحاد الأوروبي، بل وتسبب في الكثير من المشكلات لدول الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل أكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم أوكرانيا عسكريًا في حربه مع روسيا، بل ويسهم في اقتراب "كييف" على حصولها للعضوية بالاتحاد.

روسيا موسكو القاهرة الإخبارية عامان على الحرب الاتحاد الأوروبي

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