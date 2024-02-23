الجمعة 23 فبراير 2024
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يوسف زيدان لـ"الشاهد": ابن سينا كان لديه إصرار على استخدام المنطق في كتاباته

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن في البداية خشى بعض أصحاب المصالح من الحلقة الذهنية في المجتمع، أخرجوا جملة "من تمنطق فقد تزندق"، في إشارة منه على الجماعات التي كانت تحارب من أجل الحصول على السلطة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة “إكسترا نيوز”: أن  عبارة "من تمنطق فقد تزندق" من أسخف العبارات التي تم الترويج لها عن المنطق.

وأشار إلى أن المنطق عبارة عن نظام التفكير، مشيرًا أن ابن سينا كان لديه اصرار على استخدام المنطق في كتاباته، حيث كان يرئ أن المنطق، هو إحكام قوانين الفكر، هو السبيل للخروج من حالة العشوائية التي كانت تسيطر على فترته في ذلك الوقت.

وأردف "زيدان"، أن المنطق يبدء بقوانين الفكر الأساسية، مثال على ذلك أن "الشيء هو ذاته"، ولابد من ترويج المنطق بشكله الصحيح للأطفال وعبر قنوات التلفزيون متمثلًا في سياقه.

ونوه، اننا مفتقدين للغة المتطورة، والمنطق بكل أنواعه، مشيرًا إلى أن الإمام الغزالي، قال إن من لا يعرف المنطق لا يوثق علمه، حيث يجب على الطبيب والمهندس وكل فئات المنطق من أجل الوصول بالفكر للدرجة المطلوبة.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

يوسف زيدان الشاهد ابن سينا المنطق الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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