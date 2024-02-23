الإثنين 26 فبراير 2024
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يوسف زيدان لـ"الشاهد": مجمع اللغة العربية ليس له أى دور فى المجتمع

يوسف زيدان مع الدكتور
يوسف زيدان مع الدكتور محمد الباز

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن العقل المصري، يقاوم الاختلال، لأن الفكر لا يمكن أن يستقيم إلا من خلال اللغة والمنطق، ونحن لدينا مشكلة كبيرة في اللغة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مشكلة اللغة في الفكر المصري لها جوانب متعددة، منها عدم وجود الدلالات، وهذا يتضح في تفسير "ابن جني" في كتاب الخصائص في تعريف اللغة "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم".

وأشار إلى أن تداول اللغة، التي تحمل معنين، هو دليل كاف على عدم وجود تواصل بين الأفراد بعضها البعض، فمن سنوات أصدرت كتابا بعنوان "كلمات"، حيث وقفت عند المفردات، حيث غاب عن الصاخبين لمشاهد بعينها، هو دلالة المفردات، فنحن في مجتمع إذا أراد أن يمدح يهجو والعكس. 

ونوه "زيدان" بأننا في مجتمع غاب عنه الدلالة المعجمية أو العامة، فكيف نحقق الاستنارة لأفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن مجمع اللغة العربية ليس له أي دور في المجتمع، ومن الأفضل أن يتم تركه لزواج الشباب هيكون أفضل.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

يوسف زيدان الشاهد مجمع اللغة العربية الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز مشكلة اللغة

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