محمد الباز يحاور حماد عبدالله الليلة فى "الشاهد"

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الليلة، الدكتور حماد عبدالله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، لتوثيق شهادته على الشخصية المصرية، ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.