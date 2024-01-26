وسيم السيسى يكشف لـ"الشاهد" سبب انتشار الفتن الطائفية والتمييز الدينى بالتاريخ الحديث

علق الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، على انتشار الفتن الطائفية والتمييز الديني في العصر الحديث، مؤكدًا أنه لابد أن نفهم الدوافع الشريرة لدول الاحتلال، ومبدأها في فرق تسد.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال هو من قسم الهند للهند وباكستان، وحاولت مع مصر، وأن اللورد كرومر، المستعمر البريطاني، قال: "أقباط مصر أعداء لنا وتم طردهم من وظائفهم واستبدالهم بالأقباط السوريين لأنهم رفضوا مخططه وهذا مبدأه ".

وأكد أن بعض القادة الإسرائيليين قالوا: "لا يمكن لإسرائيل أن تكون لها اليد العليا إلا إذا دمرنا مصر والعراق وسوريا ونحولها لدويلات ونجاح ذلك يعتمد على ذكاءنا بقدر ما يعتمد على جهل الطرف الآخر".

وأشار إلى أنه لذلك يوجد شيعة وسنة في العراق، ودروز وعلويين وأكراد في سوريا، وإسرائيل لعبت فترة للوقيعة بين الأقباط والمسلمين بمصر".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود