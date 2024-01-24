محمد الباز يحاور وسيم السيسى عالم المصريات الليلة فى "الشاهد"

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز".

ويكشف وسيم السيسي خلال اللقاء عن اهتمامه بالمصريات والتاريخ المصري القديم والشخصية المصرية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.