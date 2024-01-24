الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز يحاور وسيم السيسى عالم المصريات الليلة فى "الشاهد"

محمد الباز
محمد الباز

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز".

ويكشف وسيم السيسي خلال اللقاء عن اهتمامه بالمصريات والتاريخ المصري القديم والشخصية المصرية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز وسيم السيسي الدكتور وسيم السيسي اكسترا نيوز

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