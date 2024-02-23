يوسف زيدان لـ"الشاهد":"مصائب قوم عند قوم فوائد" هى فى الأصل من شعر "المتنبى"

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن مجمع اللغة لم يطور اللغة العربية، مؤكدًا أن اللغة لا يمكن تطورها من على المكاتب، ومن الضروري النزول للشارع، فاللغة تتطور مع الفكر للشارع وما هو مكتوب ومتداول.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامى الدكتور محمد الباز على قناة “إكسترا نيوز”: "قديمًا من ضمن جرأتي المبكرة، الدكتور حسن حنفي، كتب في مجلة "إبداع" مقالا بعنوان "تجديد اللغة شرط الإبداع"، وفي هذا الوقت، كتبت في العدد التالي مقالا بعنوان "الإبداع شرط تجديد اللغة"، حيث كنت أري أن تجديد اللغة لا يمكن من على المكاتب".

وتابع أن إبداع الفكرة يجعل للكلمة دورا وتتطور في المجتمع، فقديمًا الكثير من العلماء والمفكرين استخدموا كلمات كانت جديدة على المجتمع، وهذا كان جديدًا على المجتمع، ومع الوقت أصبحت دارجة.

وضرب "زيدان" مثالا على تطور اللغة، بجملة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، فهي من الجمل التي نستخدمها كثيرًا في حياتنا اليومية، وهي في الأصل من أشعار "المتنبي".

وأشار إلى أن اللغة تتطور مع تطور العقل لها، فالعملية الإبداعية هي التي تحرك اللغة، مؤكدًا أن اللغة لا تنمو منفصلة عن المتحدثين بها.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.