يوسف زيدان لـ"الشاهد": ابن تيمية متشدد بحكم عصره ولكنه "مكذوب به"

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن ضحك الجماهير على مشهد مسرحية "مدرسة المشاغبين"، "تعرف إيه عن المنطق"، لا يدعو للضحك ولكنه أمر صحيح.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة “إكسترا نيوز”: أن ابن تيمية من العقليات الممتازة، مؤكدًا أنه ليس مفترى عليه بل "مكذوب به"، فهو متشدد بحكم عصره.

ونوه "زيدان" بأن في وقت الحروب الصليبية، كان هناك من يتجرأ على شخصية النبي، وابن تيمية كان يتشدد في حكمه على هؤلاء الأشخاص، مضيفًا أنه مفكر من الطراز الرفيع.

وأشار إلى أن كلام ابن تيمية عن ارتباط منطق أرسطو باللغة اليونانية، من الأحاديث المتطورة، فهو محكوم بالمنطوق والعبارة، مشيرًا إلى أن ابن تيمية قدمها بشكل بسيط ولطف للعقل الجمعي والثقافة العامة، فهذا تطوير للغة بحد ذاته.

وأردف أن العمل بالمنطق من الأمور الأساسية، والتي لا يجب أن يختلف عليها أحد، حيث يعتبر دعوة للفكر والتنوير بشكل أفضل وتطوير للغة في زمن يعاني من أزمة في الدلالات والمفردات.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.