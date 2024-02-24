خبير استراتيجى: الحرب الروسية الأوكرانية مركز ربح لشركات السلاح الأمريكية

قال الدكتور محمد صالح الحربي، الخبير الاستراتيجي، إن الانتخابات الأمريكية، ستشكل نقلة نوعية في الحرب الروسية- الأوكرانية، بسبب قطع الدعم.

ونوه "الحربي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت بسبب سياستها الخاطئة أنها غير قادرة على قيادة العالم، بل تسببت في توسيع الصراعات.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية، باتت مركز ربح ضخم لشركات السلاح الأمريكية الكبري، الأمر الذي أسهم في توسيع دائرة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن الولايات المتحدة تمول أوكرانيا بمساعدات عسكرية، بأكثر من 50 مليار دولار، بالإضافة إلى الدعم اللا محدود لإسرائيل في حربها على غزة.