السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المركز الأوكرانى للحوار: الفجوة ما زالت كبيرة بين موسكو وكييف.. ونعيش حالة من تجميد الصراع

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور عماد أبوالرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن الحرب الروسية- الأوكرانية، تشهد تجميدًا حاليًا في ظل غياب المفاوضات.

وأضاف "أبوالرُب"، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الفجوة ما زالت كبيرة بين روسيا وأوكرانيا، وعلى الحكماء في العالم أن يتحدوا من أجل حل الخلاف بين الدولتين.

وأشار رئيس المركز الأوكراني للحوار، إلى أن أوكرانيا ترفض تجميد الصراع بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك وحدة وتماسكًا داخل الدولة الأوكرانية، في رسالة واضحة لروسيا، من أجل استعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

ونوه "أبوالرُب"، بأنه مع تجميد الصراع، انتشرت الأسئلة بخصوص المدن التي حصلت عليها روسيا خلال سنوات الحرب، فهل سيتم التنازل عنها.

المركز الأوكراني للحوار تجميد الصراع روسيا وأوكرانيا روسيا اكسترا نيوز

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