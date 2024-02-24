صلاح مغاورى: الفلسطينيون لديهم عقيدة راسخة بأنهم سيعودون لبيوتهم

قال الدكتور صلاح مغاوري، الكاتب الصحفي، الفلسطينيون لديهم عقيدة راسخة بأنهم سيعودون لبيوتهم ومتمسكون بأرضهم رغم المعاناة والحرب الغاشمة.

وأشار "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلي أن 80% من منازل الشعب الفلسطينيى قد دمرت، بالإضافة إلى مدارس الأونروا، ومازالو متمسكين بأرضهم.

ونوه الكاتب الصحفي، بأن مصر ما زالت تدعم الحق الفلسطينيى، وعدم تهجير الشعب الفلسطينيى الشقيق، من خلال الاتصالات السياسية والاجتماعات التي أسهمت في توجيه الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية من جديد.

وأضاف، أن مصر تصدت للكثير من المخططات للكيان المحتل، حيث أسهمت الدبلوماسية المصرية في تغير وجهات النظر للكثير من الدول الغربية.

وتابع، أن بنيامين نتنياهو يتخذ الحرب على غزة وسيلة للتهرب من المحاكمة والفشل في السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن تاريخه السياسي سينتهي بعد نهاية الحرب الحالية على القطاع.