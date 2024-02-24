السبت 24 فبراير 2024
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محمود الهباش: نثق بالموقف المصرى.. والفلسطينيون متمسكون بأرضهم

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه بسبب هذا العدوان الفلسطينيون يعيشون مجاعة حقيقية، فقد توفى الكثير من الأطفال وكبار السن بسبب نقص المواد الغذائية.

وأشار "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الولايات المتحدة تعطى مزيدًا من الضوء الأخضر لإسرائيل لكي يستمر ويحصد أرواح الفلسطينيين.

ونوه بأن هناك عقبات ومواقف متعنتة من جانب الاحتلال بخصوص الهدنة ووقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن هناك تطابقًا مصريًا فلسطينيًا كاملًا على الإطار السياسي ونثق ثقة كاملة بالموقف المصري.

وأضاف أن إسرائيل تهدد بالاجتياح لمدينة رفح، مشيرًا إلى أن هناك إصرارًا من قبل الشعب الفلسطيني على التمسك بأرضه مهما كلفه ذلك، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك.

وتابع أنه على الإطار السياسي، نثق بشكل كامل في القيادة المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تبخل بأي جهود تجاه الشعب الفلسطيني، ورفع المعاناة عن الشعب الغزاوي.

محمود الهباش الدكتور محمود الهباش الفلسطينيين رفح اكسترا نيوز غزة الرئيس الفلسطينيى

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