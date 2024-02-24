السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير سياحى يوضح تأثير صفقة "رأس الحكمة" على السياحة المصرية

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري العام للغرف السياحية، إن مشروع رأس الحكمة، من المشروعات الضخمة، صفقة كانت تحتاجها مصر في الوقت الحالي، بقيمة استثمارات تقرب من 150 مليار دولار.

أضاف "هزاع"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن في الساحل الشمالي ما يقرب من 4000 غرفة فندقية، ومشروع رأس الحكمة، سيزيد الغرف إلى 30 ألف غرفة.

وأشار عضو الاتحاد المصري العام للغرف السياحية، إلى أن قطاع الياحة يرتبط بالعديد من الصناعات الأخرى، مثل الفنادق، الطيران، الأطعمة، الأثاث والمصانع التي تشيد الفنادق نفسها.

وتابع أن مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة توجه السياح لها، ولا يمكن أن ننكر أننا سننافس العديد من المشروعات في الدول الأخرى، وبالتالي لا بد أن يكون على أعلى مستوى.

وأوضح أن طبيعة مدينة رأس الحكمة، من الأماكن الجاذبة للسياح من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، سياحة المهرجانات، وبالتالي فمشروع رأس الحكمة يعد نقلة نوعية في قطاع السياحة المصرية.

خبير سياحي رأس الحكمة عضو الاتحاد المصري العام للغرف السياحية مشروع رأس الحكمة الستات مايعرفوش يكدبوا الدكتور حسام هزاع

مواد متعلقة

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

هانى سعيد يهاجم الاتحاد الإفريقى بعد خروج بيراميدز من دورى الأبطال

"كنت بوصلها طلبات وطمعت فيها".. اعترافات المتهم بقتل سيدة بدر

استشاريو الصحة النفسية يحذرون من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي

بمشاركة مصر.. اجتماع باريس قدم إطارًا مفصلًا بشأن المحتجزين وإنهاء حرب غزة

بيراميدز يودع دورى أبطال إفريقيا بخسارة قاسية من مازيمبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة