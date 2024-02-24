خبير سياحى يوضح تأثير صفقة "رأس الحكمة" على السياحة المصرية

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري العام للغرف السياحية، إن مشروع رأس الحكمة، من المشروعات الضخمة، صفقة كانت تحتاجها مصر في الوقت الحالي، بقيمة استثمارات تقرب من 150 مليار دولار.

أضاف "هزاع"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن في الساحل الشمالي ما يقرب من 4000 غرفة فندقية، ومشروع رأس الحكمة، سيزيد الغرف إلى 30 ألف غرفة.

وأشار عضو الاتحاد المصري العام للغرف السياحية، إلى أن قطاع الياحة يرتبط بالعديد من الصناعات الأخرى، مثل الفنادق، الطيران، الأطعمة، الأثاث والمصانع التي تشيد الفنادق نفسها.

وتابع أن مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة توجه السياح لها، ولا يمكن أن ننكر أننا سننافس العديد من المشروعات في الدول الأخرى، وبالتالي لا بد أن يكون على أعلى مستوى.

وأوضح أن طبيعة مدينة رأس الحكمة، من الأماكن الجاذبة للسياح من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، سياحة المهرجانات، وبالتالي فمشروع رأس الحكمة يعد نقلة نوعية في قطاع السياحة المصرية.