السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ استثمار: انخفض سعر الدولار والذهب بمجرد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاستثمار وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إن الدولة بحاجة لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب في العام الواحد، وهذا يحتاج إلى العديد من المشروعات الكبيرة.

ونوه "جاب الله"، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية dmc، بأن مشروع رأس الحكمة، هو نتاج لجهود كبيرة للدولة المصرية، والذي يساهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب.

وأشار أستاذ الاستثمار وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إلى أن سعري الدولار والذهب انخفضا بمجرد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى برأس الحكمة.

وأضاف أن خروج المضاربين في سوق الدولار، يؤدي إلى انخفاضه، وهذا من التأثيرات الإيجابية لصفقة "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى توفير السلع بأسعار مخفضة، بسبب السيولة الدولارية التي ضُخت بالسوق.

أستاذ استثمار سعر الدولار رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة السفيرة عزيزة فضائية DMC

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