السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالى: رأس الحكمة ستكون منافسًا قويًا للكثير من المدن المطلة على البحر المتوسط

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت قصواء الخلالي، إن البنوك والمؤسسات الاقتصادية العالمية، منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، وهي تنشر بشكل إيجابي عن الآثار المترتبة من الصفقة على الاقتصاد المصري.

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن منطقة رأس الحكمة، ستشهد فرص عمل وكثافة عمالة غير مسبوقة.

كما أن رأس الحكمة، ستكون منافسًا قويًا للكثير من المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أننا حققنا معايير محترمة في العديد من المشروعات السياحية السابقة.

ونوهت بأن مشروع رأس الحكمة، مدينة متكاملة بما تحمله الكلمة، مؤكدة أنها طفرة حقيقية لمصر في الجانب الاقتصادي والعمراني والسياحي أيضًا.

وتابعت، أنه بعد مشروع رأس الحكمة، سيساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية الأخري، فهي ليست الصفقة الأخيرة، بل بداية لاستثمارات كبيرة في الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن مشروع رأس الحكمة، من المشروعات التنموية ذات العيار الثقيل، مؤكدة أن المشروع سيقضي بشكل كبير على السوق الموازية للدولار.

قصواء الخلالي رأس الحكمة البحر المتوسط فضائية CBC في المساء مع قصواء

مواد متعلقة

خبيرة اقتصاد: "رأس الحكمة" سيفتح شهية الكيانات الاقتصادية الكبرى فى العالم للاستثمار بمصر

إكسترا نيوز: مُدمرة أمريكية تسقط صاروخًا باليستيًا للحوثيين

خبير اقتصادى: بعض المصريين حولوا "الدولار" من عملة إلى سلعة

خبيرة اقتصاد: الأمن الغذائى تضرر بشكل كبير فى الشرق الأوسط بسبب الحرب الروسية

أستاذ اقتصاد: مشروع "رأس الحكمة" يساهم فى تراجع معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو

المفكر يوسف زيدان: الجماعات الدينية نشرت الخرافة ووعدت الشباب العاجز عن الزواج بـ«الحور العين» حتى يذهب لتفجير نفسه بكل بساطة2

أستاذ اقتصاد: واردات أوروبا من الغاز العام الماضى وصلت لـ398 مليار دولار

إعلام إسرائيلى: المرونة الإسرائيلية ستظهر فى قضية إعادة إعمار غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

عاجل.. أسرار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى: استيعاب 34 مليون نسمة.. وتوفير ملايين من فرص العمل

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

بشائر "رأس الحكمة".. شعبة الذهب توجه نصيحة عاجلة للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة