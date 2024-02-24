قصواء الخلالى: رأس الحكمة ستكون منافسًا قويًا للكثير من المدن المطلة على البحر المتوسط

قالت قصواء الخلالي، إن البنوك والمؤسسات الاقتصادية العالمية، منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، وهي تنشر بشكل إيجابي عن الآثار المترتبة من الصفقة على الاقتصاد المصري.

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن منطقة رأس الحكمة، ستشهد فرص عمل وكثافة عمالة غير مسبوقة.

كما أن رأس الحكمة، ستكون منافسًا قويًا للكثير من المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أننا حققنا معايير محترمة في العديد من المشروعات السياحية السابقة.

ونوهت بأن مشروع رأس الحكمة، مدينة متكاملة بما تحمله الكلمة، مؤكدة أنها طفرة حقيقية لمصر في الجانب الاقتصادي والعمراني والسياحي أيضًا.

وتابعت، أنه بعد مشروع رأس الحكمة، سيساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية الأخري، فهي ليست الصفقة الأخيرة، بل بداية لاستثمارات كبيرة في الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن مشروع رأس الحكمة، من المشروعات التنموية ذات العيار الثقيل، مؤكدة أن المشروع سيقضي بشكل كبير على السوق الموازية للدولار.