أستاذ اقتصاد: الاتفاق مع "النقد الدولى" يعطى مؤشرات إيجابية بعد صفقة رأس الحكمة

قال الدكتور محمد عابد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي يعطي مؤشرات إيجابية بعد صفقة الاستثمار الكبرى مع الإمارات.

وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن شروط اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر ستكون أقل تشددًا بعد صفقة رأس الحكمة.

ونوه أستاذ الاقتصاد، بأن صفقة رأس الحكمة، ستؤدي إلى تحريك الاقتصاد وستحدث سيولة كبيرة نستطيع من خلالها القضاء على أزمة الدولار في السوق.

وتابع أن ضربات وزارة الداخلية للسوق السوداء كان لها دور كبير في تراجع أسعار الدولار بجانب الجهود الحكومية التي كللت بصفقة استثمارية كبرى.

وأشار إلى أنه آن الأوان ليكون هناك تنسيق كبير بين الوزارات، فنحن أمام فرصة كبيرة لا بد من استثمارها والاهتمام بقوة بملف الصناعة وكافة القطاعات.