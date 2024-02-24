السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: الاتفاق مع "النقد الدولى" يعطى مؤشرات إيجابية بعد صفقة رأس الحكمة

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الدكتور محمد عابد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي يعطي مؤشرات إيجابية بعد صفقة الاستثمار الكبرى مع الإمارات.

وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن شروط اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر ستكون أقل تشددًا بعد صفقة رأس الحكمة.

ونوه أستاذ الاقتصاد، بأن صفقة رأس الحكمة، ستؤدي إلى تحريك الاقتصاد وستحدث سيولة كبيرة نستطيع من خلالها القضاء على أزمة الدولار في السوق.

وتابع أن ضربات وزارة الداخلية للسوق السوداء كان لها دور كبير في تراجع أسعار الدولار بجانب الجهود الحكومية التي كللت بصفقة استثمارية كبرى.

وأشار إلى أنه آن الأوان ليكون هناك تنسيق كبير بين الوزارات، فنحن أمام فرصة كبيرة لا بد من استثمارها والاهتمام بقوة بملف الصناعة وكافة القطاعات.

أستاذ اقتصاد صندوق النقد الدولي رأس الحكمة في المساء مع قصواء فضائية CBC

مواد متعلقة

قصواء الخلالى: مع دخول شهر رمضان سنشهد تراجعًا فى الأسعار

قصواء الخلالى: رأس الحكمة ستكون منافسًا قويًا للكثير من المدن المطلة على البحر المتوسط

خبيرة اقتصاد: "رأس الحكمة" سيفتح شهية الكيانات الاقتصادية الكبرى فى العالم للاستثمار بمصر

إكسترا نيوز: مُدمرة أمريكية تسقط صاروخًا باليستيًا للحوثيين

خبير اقتصادى: بعض المصريين حولوا "الدولار" من عملة إلى سلعة

خبيرة اقتصاد: الأمن الغذائى تضرر بشكل كبير فى الشرق الأوسط بسبب الحرب الروسية

أستاذ اقتصاد: مشروع "رأس الحكمة" يساهم فى تراجع معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو

المفكر يوسف زيدان: الجماعات الدينية نشرت الخرافة ووعدت الشباب العاجز عن الزواج بـ«الحور العين» حتى يذهب لتفجير نفسه بكل بساطة2

الأكثر قراءة

عاجل.. بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

عاجل.. أسرار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى: استيعاب 34 مليون نسمة.. وتوفير ملايين من فرص العمل

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة