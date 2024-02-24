السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: بعض المصريين حولوا "الدولار" من عملة إلى سلعة

الدولار
الدولار

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الكثير من المصريين حولوا الدولار من عملة أجنبية إلى سلعة، وهذا ساهم في ارتفاع سعره بالسوق الموازية.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدورة الإنتاجية في الكثير من السلعة في مصر تحتاج من 30 إلى 40 يومًا، مشيرًا إلى أن السلع ستنخفض خلال الأيام القادمة.

ونوه بأن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، دليل على أن السعر الذي وصل له غير حقيقي ووهمي.

وتابع، أن المؤسسات الدولية المالية، ستكون توقعاتها للاقتصاد المصري أفضل مما كانت عليه، وبالتالي سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد ودورة الاستثمار في الدولة.

خبير اقتصاد سلعة الدولار اكسترا نيوز مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد المنعم السيد رأس الحكمة

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