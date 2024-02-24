السبت 24 فبراير 2024
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أستاذ اقتصاد: مشروع "رأس الحكمة" يساهم فى تراجع معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن مشروع رأس الحكمة، تضمن كل جوانب الاقتصاد بشكل كامل ومتوازن، سواء في القطاع السياحي أو العمراني.

وأضافت "علي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن رد الفعل العالمي لمشروع رأس الحكمة، كان سريعًا، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية تستهدف الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل.

وأشارت إلى أن مشروع رأس الحكمة، تمت دراسته بشكل جيد، وهذا يتبين في كمية الأموال التي ستضخ في المشروع، وهذا يساهم في تراجع معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو.

ونوهت بأن شركة أبوظبي الوطنية، ساهمت في إنشاء العديد من المشروعات العمرانية في مصر، وكانت ناجحة بشكل كبير، ومن المتوقع أن يكون مشروع رأس الحكمة من أكبر المشروعات التي تشهدها المنطقة.

وتابعت أن مصر تتمتع بكل الأساليب الجاذبة للاستثمار، حيث إن الساحل الشمالي سيشهد طفرة عمرانية وسياحية غير مسبوقة، ستصل إلى السلوم.

أستاذ اقتصاد مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة اكسترا نيوز الدكتورة وفاء علي

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