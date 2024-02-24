السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبيرة اقتصاد: الأمن الغذائى تضرر بشكل كبير فى الشرق الأوسط بسبب الحرب الروسية

الحرب الروسية
الحرب الروسية

قالت الدكتورة زينة منصور، الباحثة السياسية والاقتصادية، إن الأمن الغذائي تضرر بشكل كبير في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كل الاقتصاديات المرتبطة بمنطقة البحر الأحمر.

ونوهت "منصور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الشرق الأوسط" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن سلاسل الإمداد هي الشريان الحيوي للكثير من اقصاديات منطقة الشرق الاوسط.

وأضافت، أننا في أزمة حقيقية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أنه مع استمرار الصراع بين البلدين، ستتأثر الكثير من اقتصاديات الدول بمنطقة الشرق الأوسط وتتعرض للانهيار.

خبيرة إقتصاد الحرب الروسية الشرق الأوسط الأمن الغذائي القاهرة الإخبارية

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