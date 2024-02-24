السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شعبة الذهب: هبوط حاد في الأسعار والانخفاض مستمرة

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك هبوطا حادا في أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بعد توقيع صفقة رأس الحكمة.

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أننا حذرنا قبل ذلك من أن أسعار الذهب ليست هي الأسعار الحقيقية للبيع والشراء.

ونوه بأن عيار 21 انخفض 450 جنيها من يوم الخميس حتى الآن، مشيرًا إلى أن الانخفاضات مستمرة مع استمرار هبوط سعر الدولار في السوق الموازية.

وأشار إلى أن الذهب مرتبط بسعر الدولار في السوق الموازية وذلك ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم، لافتا إلى أن دول العالم كلها ترتبط على سعر الذهب في البورصات العالمية.

شعبة الذهب أسعار الذهب في المساء مع قصواء فضائية CBC الدولار

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