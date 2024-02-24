السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمين الغرف التجارية تكشف تفاصيل عمل معارض أهلا رمضان

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك تغطية بجميع محافظات الجمهورية بمعارض أهلا رمضان، مشيرًا إلى أن الخصومات تصل من 15 إلى 30% على أسعار السلع.

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن الدولار هبط في السوق السوداء لأقل من 50 جنية، فيما أنخفض الذهب 1500 جنية.

ونوه أمين عام اتحاد الغرف التجارية بأن جميع السلع المرتبطة بـ"الدولار"، ستشهد انخفاضا كبيرا خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن السيولة الدولارية التي ستضخ بسبب مشروع رأس الحكمة ستحدث انفراجة كبيرة في أسعار الكثير من السلع.

وأشار إلى أن منافذ أهلا رمضان مستمرة في التشغيل حتى بعد رمضان، مؤكدًا أن المعارض يشارك بها الكثير من التجار والشركات الخاصة بالغذاء، من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة لكافة المواطنين.

الغرف التجارية قصواء الخلالي اهلا رمضان في المساء مع قصواء معارض اهلا رمضان الدولار

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