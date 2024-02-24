السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل "فى المساء مع قصواء": تم استقبال 30 مصابًا بغزة من معبر رفح

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

أكد مراسل "في المساء مع قصواء"، أن معبر رفح يواصل فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السيارات تصطف أمام بوابة الدخول لمساعدة الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تستخدم سلاح التجويع في حربها على قطاع غزة، مؤكدًا أن نصف مليون غزاوي يعانون من مجاعة حقيقية وفقًا للكثير من التقارير الأممية.

وأضاف، أن غلق المعابر من جانب الكيان المحتل، بالإضافة إلي مظاهرات بعض أهالي المحتجزين السبب وراء عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشار إلى أن اليوم هو إجازة لحكومة الاحتلال، ومع ذلك تم استقبال 30 فلسطينيًا من المصابين بقطاع غزة، وعلى الفور تم توجيههم للمستشفيات المختصة وتم تسكين المرافقين.

رفح معبر رفح الكيان المحتل المساعدات الإنسانية غزة قطاع غزة

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