القاهرة الإخبارية: الضباط الاحتياط بجيش الاحتلال رفضوا الالتزام بالخدمة العسكرية

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، دانا أبوشمسية، إن الكثير يشكك في أرقام قتلى ومصابي الجيش الإسرائيلي، حتى من الداخل في الشارع الإسرائيلي نفسه.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن جيش الإحتلال أعلن عن مقتل ظابط إسرائيلي بشمال القطاع، مؤكدة أن البيانات التي تُصدر تقول بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على كل معاقل المقاومة الفلسطينية في شمال غزة.

وأشارت إلى أن هناك أعداد قتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي لا يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن الضبابية في أرقام القتلى، من أجل حث الجيش الإسرائيلي بأن الوضع مستقر.

ونوهت إلى أن بعض الضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، رفضوا الالتزام بالخدمة العسكرية، وعدم توافع الخدمات اللوجستية وطول المدة الزمنية في غزة، مشيرة إلى أن هناك انشقاقا بين الضباط الذين يرفضون التدريبات العسكرية.