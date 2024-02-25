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توك شو

"8 الصبح": منتخب مصر يتربع على عرش رياضة رفع الأثقال

الكابتن محمد سعيد
الكابتن محمد سعيد

قال الكابتن محمد سعيد، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد المصري لألعاب القوى، إن منتخب مصر يتربع على عرش رياضة رفع الأثقال بالعالم.

وأضاف "سعيد" خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية DMC، أن من عام 2008 ونحن نساهم في تنمية الفريق من أجل حصد البطولات الدولية.

ونوه أن صناعة البطل يحتاج لمجهود كبير ومتواصل، من خلال برامج إعداد منتظمة، بالإضافة إلى الإعداد المهاري، من خلال عدد من التكتيكات الخاصة باللعبة.

من جانبه قال الكابتن حامد خلاف، لاعب منتخب مصر وبطل العالم، إن المنتخب المصري حاضر في كل المحافل الدولية، من أجل رفع اسم مصر عاليًا.

وأشار إلى أن الحلم الخاص بنا كلاعبين لكمال الاجسام، هو تنظيم بطولة العالم في مصر، وتمت بحمد الله بشرم الشيخ، وتم تحقيق عدد من الأرقام القياسية لمصر، من خلال لاعبي منتخب مصر.

رفع الأثقال رياضة رفع الأثقال 8 الصبح الكابتن محمد سعيد فضائية DMC

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