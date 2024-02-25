الأحد 25 فبراير 2024
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الأونروا: انتشار الأمراض بين الأطفال وكبار السن وشمال غزة يواجه مجاعة

إيناس حمدان
إيناس حمدان

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب إعلام وكالة الأونروا، إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور يومًا بعد يوم، والمجاعة تلوح في الأفق.

أضافت "حمدان"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نقصا حادا في منطقة شمال ووسط قطاع غزة، في المواد الطبية والغذائية، مشيرة إلى أن الأطفال لا يحصلون على الكمية المناسبة من الطعام.

أشارت إلى أن الوضع بشكل عام صعب ولا يمكن وصفه، مؤكدة أن الأمراض باتت تنتشر بين الأطفال وكبار السن، إضافة إلى نقص كبير في مياه الشرب النظيفة.

ونوهت بأن شح المساعدات الإنسانية من الأمور التي تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني، خاصة في شمال قطاع غزة، والذي يتعرض لمجاعة حقيقية.

الأونروا غزة إيناس حمدان قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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