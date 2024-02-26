الإثنين 26 فبراير 2024
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المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلى ينتهك القوانين الدولية والمواثيق الأممية

المتحدث باسم أمين
المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا يجوز ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية والمواثيق الأممية، ولا بد من التحرك من أجل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أننا حرصنا علي أن تتضمن مرافعة الجامعة العربية أمام العدل الدولية حججًا تاريخية وسياسية وقانونية تدين الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن المرافعة المصرية، كان بها تركيز هلى طبيعة الاستطيان في فلسطين.

وأكد أنه يجب دحض المبررات والحجج الإسرائيلية التي يستخدمها الاحتلال ذريعة لمواصلة ارتكاب جرائمه في قطاع غزة، وبحق الشعب الفلسطيني ككل.

المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية العدل الدولية المستشار جمال رشدي

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