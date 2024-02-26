اتحاد الجاليات الفلسطينية: ندعم جنوب إفريقيا فى التوجه إلى الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإسرائيلية

قال واثق سعادة، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية، إنه يجب تشكيل قوة طوارئ لحماية المدنيين ووقف الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية للقاهرة الإخبارية أننا ندعم جنوب إفريقيا في التوجه إلى الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونوه رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية إلى أن الاحتلال يستخدم حيلًا دبلوماسية مزيفة لتبرير جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.