الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خارجية فلسطين: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع ونقص الدواء فى حربها على قطاع غزة

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر كل شيء في قطاع غزة، من خلال تدمير المنازل والبنية التحتية والمدارس ودور العبادة.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في غزة يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية في العالم.

وأشار إلى أن إسرائيل تعد خطة لإشعال النيران في الضفة الغربية وتحديدًا القدس، بعد قرارات عنصرية من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، بمنع المصلين الدخول للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وتابع أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع ونقص الدواء في حربها على قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي التحرك، بشأن حماية الشعب الفلسطينيى الذي يواجه إبادة جماعية حقيقية.

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني أمام مجلس حقوق الإنسان، أن المجتمع الدولي فشل في محاسبة إسرائيل على جرائمها بقطاع غزة.

وزير خارجية فلسطين قطاع غزة غزة حقوق الانسان القاهرة الإخبارية

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