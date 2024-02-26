حركة فتح: نريد توحيد صفنا الوطنى من أجل استثمار الدعم الدولى لصالح قضيتنا

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إننا نريد توحيد صفنا الوطني من أجل استثمار الدعم الدولي لصالح قضيتنا التي تخطت حاجز الـ75 عامًا.

وأشار "دولة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن يكون هو محور النضال الفلسطيني في الوقت الحالي.

ونوّه متحدث حركة فتح بأن توحيد الصف الفلسطيني يتطلب إرادة ومرونة في التعاطي مع القضايا الوطنية، كما نطالب بتعامل إيجابي من دول العالم مع الحكومة الفلسطينية المقبلة.