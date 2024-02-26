أسامة كمال: البعض يروج أكاذيب فى مرحلة حرجة جدًا من عمر الوطن

قال الإعلامي أسامة كمال إننا نحتاج لخطوات أخرى بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن هذه قناعة الدولة والحكومة في إنعاش الاقتصاد المصري.

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه لحلقة اليوم الإثنين من برنامج "مساء دي إم سي" والمُذاع على فضائية "dmc"، أن البعض يتعمد إثارة الجمهور مستغلًا صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن ذلك قد يجعل المواطن في حالة "عدم تأكد".

وأشار الإعلامي أسامة كمال إلى أن البعض يروج أكاذيب في مرحلة حرجة جدًا من عمر الوطن، وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل التصدي لها، قائلًا: "احذروا تدمير نفسية المواطنين فهناك من يسيء لأبناء الوطن".

ونوه بأن صفقة "رأس الحكمة" بداية لشيء جيد، ويجب أن يتبعها العديد من الخطوات على نفس المسار، مشيرًا إلى أننا نعيش في أيام مباركة، وعلى الجميع أن يدعو بـ"صلاح الحال"، من أجل المصريين.