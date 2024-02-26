الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سامح شكرى: إسرائيل تواصل ممارساتها غير القانونية وتنفيذ سياسات العقاب الجماعى

سامح شكري
سامح شكري

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، بجنيف في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته فلسطين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد وزير الخارجية المصري أن غض بعض الأطراف البصر اليوم خلال بياناتهم أمام مجلس حقوق الإنسان عن تناول المعاناة الإنسانية للفلسطينيين يعد أمرًا شائنًا، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار "شكري" إلى أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربية نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة.

ونوّه وزير الخارجية بأن إسرائيل تواصل ممارساتها غير القانونية وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

الرئيس الفلسطيني القاهرة الإخبارية محمود عباس سامح شكري إسرائيل العقاب الجماعي وزير الخارجية المصري فلسطين غزة

مواد متعلقة

ترامب يقدم استئنافًا للمحكمة فى نيويورك على الحكم بتغريمه مبلغ 464 مليون دولار

أستاذ قانون دولى: العدل الدولية أدانت بناء إسرائيل للمستوطنات منذ 2004

حزب الله يدك موقعًا عسكريًا إسرائيليًا بالجولان بـ60 صاروخًا من طراز "كاتيوشا"

ملك الأردن يحذر من مخاطر عملية إسرائيل العسكرية المزمعة فى رفح الفلسطينية

حركة فتح: نريد توحيد صفنا الوطنى من أجل استثمار الدعم الدولى لصالح قضيتنا

القاهرة الإخبارية| "حزب الله" يُطلق عشرات الصواريخ تجاه أهداف إسرائيلية بالجولان

خبير استراتيجى: لا قيمة عسكرية للغارات الإسرائيلية على بعلبك

حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره فى غارات إسرائيلية بالجنوب

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائي لوحدات "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

القصة الكاملة للطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟