سامح شكرى: إسرائيل تواصل ممارساتها غير القانونية وتنفيذ سياسات العقاب الجماعى

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، بجنيف في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته فلسطين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد وزير الخارجية المصري أن غض بعض الأطراف البصر اليوم خلال بياناتهم أمام مجلس حقوق الإنسان عن تناول المعاناة الإنسانية للفلسطينيين يعد أمرًا شائنًا، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار "شكري" إلى أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربية نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة.

ونوّه وزير الخارجية بأن إسرائيل تواصل ممارساتها غير القانونية وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.