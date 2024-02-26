الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سهر الصايغ توضح حقيقة تشبيه مسلسل المعلم بفيلم "شادر السمك"

سهر الصايغ
سهر الصايغ

قالت الفنانة سهر الصايغ، أحد أبطال مسلسل المعلم، أنها شُرفت بمشاركتها بالمسلسل، مؤكدة أن المشاهد سيتمتع بمسلسل المعلم بسبب قصته الجميلة والتي تتسم بالطابع الشعبي.

وأضافت "الصايغ"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن القصة عبارة عن حدوتة شعبية، قصة إجتماعية تمس الكثير من البيوت المصرية.

ونوهت، أنها ستجسد دور زوجة "المعلم"، مشيرة أن المسلسل يضم الكثير من النجوم والنجمات، فالمسلسل وجبة درامية خفيفة على قلوب المشاهدين في رمضان.

وتابعت، أن الكثير اختلط عليهم الأمر وتم تشبيه المسلسل بقصة فيلم "شادر السمك"، للراحل أحمد زكي، حيث نفت ذلك مشيرة أن قصة المسلسل تختلف بنسبة 100% عن الفيلم.

سهر الصائغ شادر السمك رمضان مسلسل المعلم الحياة اليوم الحياة

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