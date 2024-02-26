الإثنين 26 فبراير 2024
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أيمن الرقب: أمريكا عاجزة فى الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القدس، إن الحكومة الفلسطينية، تقدمت باستقالتها، حيث يتساءل الشعب الفلسطيني عن السبب، هل لإنجاح مفاوضات أخري تتعلق بهدنة أم ضغط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن الأيام المقبلة ستكشف السبب وراء تقديم الحكومة الفلسطينية استقالتها، من أجل طمأنة الشعب الفلسطيني.

ونوه إذا كانت استقالة الحكومة، بناءً على ضغط أمريكي، فبالتالي، لابد من تشكيل حكومة تقف للولايات المتحدة بكل قوة وأكثر شراسة، مؤكدًا أن أمريكا عاجزة في الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو.

وأشار "الرقب"، إلى أن حكومة إسرائيل، لا تريد حركة فتح وحماس في الحكومة الفلسطينية، وهذا لا يمكن أن يحدث، فالقرار هو قرار فلسطيني بحت.

وتابع، أن توقيت الاستقالة إذا كان مرتبطًا بمفاوضات موسكو، فهو أمر جيد، أما إذا كان في إطار ضغط من الولايات المتحدة، فهذا يعتبر انكسارًا جديدًا للشعب الفلسطيني.

أيمن الرقب إسرائيل الحكومة الفلسطينية الحياة اليوم الحياة القدس

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