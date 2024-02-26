منير فخري: صفقة رأس الحكمة تضمن للدولة تدفق استثمارات للمشروع لمدة 25 عامًا مقبلة

قال منير فخري عبد النور، المفكر السياسي والإقتصادي، أن عمله في الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة، مؤكدًا أن هذه الخبرة أهلته لتولي وزارتين.

وأشار "عبدالنور"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي أم سي" المُذاع على فضائية "dmc"، أن صفقة "رأس الحكمة"، خطوة جيدة على طريق مليء بالخير لهذه البلد.

وأضاف، أن السيولة النقدية المتدفقة جراء صفقة رأس الحكمة، سيكون لها أثر كبير في المساهمة في سداد الدين الخارجي وفوائده الكبيرة، مشيرًا أن الصفقة ناجحة بكل المقاييس.

ووجه الشكر، لكل من شارك في إبرام صفقة تطوير منطقة "رأس الحكمة"، مع شركة أبوظبي الوطنية، مضيفًا أنها من المشروعات الاستثمارية الأكبر في المنطقة.

وأكد أن صفقة رأس الحكمة ستوفر عددا كبيرا من فرص العمل، كما أنها تمثل فرصة لتنمية السياحة في مصر، بالإضافة إلى أنها تضمن للدولة تدفق استثمارات للمشروع لمدة 25 عامًا مقبلة.