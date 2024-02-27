الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علوم سياسية يكشف لـ"إكسترا نيوز" تفاصيل الهدنة المرتقبة فى غزة

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك أخبارا متزايدة بخصوص هدنة محتملة خلال شهر رمضان الكريم.

تصريحات الرئيس جو بايدن تشير إلى وجود هدنة فى الأيام المقبلة

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الضغط الدولي والعربي، أسهم بشكل كبير في الوصول لهدنة بغزة، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس جو بايدن تشير إلى وجود هدنة في الأيام المقبلة.

ونوه إلى أن الهدنة سيعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل، مضيفًا أن الاحتلال سيكمل الحرب على قطاع غزة بعد شهر رمضان الكريم.

 أبرز شروط الهدنة المرتقبة

ومن شروط الهدنة المرتقبة، أنه سيتم إخلاء مدينة رفح، كما سيتم السماح للنساء النازحين للرجوع لمناطق الشمال، والمرحلة الثانية سيتم السماح للرجال، بعد تفتيش كبير عبر منفذين بشارع صلاح الدين.

وطالب بضرورة زيادة كمية المساعدات الخاصة بالسلع والمواد الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني الذي أصاب المواد الغذائية في غزة.

اكسترا نيوز غزة الدكتور أيمن الرقب أيمن الرقب الضغط الدولي

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