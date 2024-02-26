الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أونروا: قادرون على الصمود دون تمويل لشهر واحد فقط

الأونروا
الأونروا

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا، إن هناك بعض الدول التي حرصت على دعم منظمة الأونروا، ومن بين تلك الدول أيرلندا التي منحت المنظمة ٢٠ مليون يورو تضامنًا مع المنظمة.

تمويل الأونروا 

وأكد عدنان أبوحسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه تم الحصول على قرض من الأمم المتحدة لمواصلة العمل الخدمي الإنساني الذي تقدمه المنظمة، ولكن يمكن القول إن هذه المبالغ النقدية من الممكن أن تجعل المنظمة قادرة على الصمود لمدة شهر واحد فقط.

خدمات الأونروا 

وأضا في حديثه، أن الوضع داخل المنظمة سيكون في غاية الخطورة إذا لم يتم رفع الحظر عن دعم المنظمة، لذا نطالب الدول الخليجية بضخ الأموال للمنظمة سريعًا لمواصلة جهودها.

وتابع: "عدد الشاحنات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة هذا الشهر نصف ما تم إدخاله الشهر الماضي".

اكسترا نيوز عدنان أبو حسنة الأونروا حديث الاخبار خدمات المنظمة

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