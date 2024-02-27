الثلاثاء 27 فبراير 2024
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أبو الهول: مصر لا تبخل بالجهد في سبيل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي، أشرف أبو الهول، إن مساهمة مصر في إقامة معسكرات إيواء، يساعد في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والعيش بحياة كريمة وعادلة.

وأضاف "أبو الهول"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المخيم الثاني، به 400 خيمة كبيرة تتسع لأكثر من 4000 فلسطيني، فضلًا عن المستشفى الميداني الذي من المقرر إقامته.

أغلب المساعدات التي تدخل غزة مصرية

ونوه بأن أغلب المساعدات التي تدخل غزة مصرية، مؤكدًا أن مصر لا تبخل بأي جهد في سبيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على زيادة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.

الجهود تتواصل ليل ونهار من أجل الوصول لهدنة وتحديد أسماء الأسرى الفلسطينيين

وأشار إلى أن الجهود تتواصل ليل ونهار، من أجل الوصول لهدنة وتحديد أسماء الأسرى الفلسطينيين الذي من المقرر أن يُطلق سراحهم، حيث من المفترض أن تمتد الهدنة لتصل عيد الفطر المبارك.

وتابع حديثه أن المرحلة الأولى من الهدنة وتبادل الأسرى ستتضمن كبار السن والنساء والأطفال، بواقع 10 فلسطينيين مقابل شخص إسرائيلي.

ابو الهول قطاع غزة غزة الكاتب الصحفى أشرف أبو الهول اكسترا نيوز المستشفى الميداني

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