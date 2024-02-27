سامح شكرى: مصر تدين كل الانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تدين كل الممارسات والانتهاكات التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي في قطاع غزة.

مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري في قطاع غزة

وأضاف "شكري"، خلال كلمته أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري في قطاع غزة.

ونوه، أن مصر ضد كل السياسات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، من سياسة تجويع وتهجير وقتل للمدنيين، كما أننا نشدد على تمكين الوكالات الأممية لممارسة عملها الإنساني في القطاع بكل حرية ودون قيد.