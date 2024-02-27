بريطانيا وأمريكا تفرضان عقوبات على داعمى الحوثيين

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن بريطانيا وأمريكا تفرضان عقوبات على داعمي الحوثيين ومنهم وحدات رئيسية بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ونائب قائده؛ وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وفي وقت سابق، استهدفت إسرائيل مبنى سكنيًا بالعاصمة دمشق، ما أسفر عن استشهاد 4 وأوقعت عددًا من المصابين، حيث أكدت وسائل إعلام إيرانية مقـتل قائد فيـلق القدس في سوريا “أوميد زاده” ونائبه في هجوم دمشق.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن وسائل إعلام إيرانية خبر اغتيال مسئول الحرس الثوري الإيراني بالهجوم على دمشق.