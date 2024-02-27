الثلاثاء 27 فبراير 2024
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«القاهرة الإخبارية»: بايدن يهدد إسرائيل بفقدان الدعم الدولى حال سقوط مزيد من الشهداء بغزة

بايدن
بايدن

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذّر إسرائيل من فقدان الدعم الدولي في حال سقوط المزيد من الشهداء في قطاع غزة.

وأضافت “أبوشمسية”، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن وقف القتال في قطاع غزة كانت مفاجئة للجانب الإسرائيلي على المستوى الشعبي أو حتى السياسي والعسكري، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى يتحدث بايدن بهذه الثقة حول تحديد يوم وتاريخ معين لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في مطلع الأسبوع الجاري قبل شهر رمضان المبارك.

وتابعت: كل التصريحات السياسية تشير إلى ضرورة وقف إطلاق النار المؤقت في المرحلة الحالية، والبدء في صفقة تبادل الأسرى قبل شهر رمضان المبارك، خوفًا من فتح جبهات مختلفة وتصاعد التوترات في الداخل الفلسطيني وفي القدس في الضفة وفي قطاع غزة على طبيعة الحال.

 

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين الرئيس الامريكي قطاع غزة صفقة تبادل رمضان

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