الثلاثاء 27 فبراير 2024
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"القاهرة الإخبارية": الغارات مستمرة.. وقذائف مدفعية عشوائية بمختلف أنحاء غزة

الغارات
الغارات

قال بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي يتصاعد في قطاع غزة والطائرات الحربية لا تتوقف عن التحليق في أجواء القطاع، وتشن غارات باتجاه عدد من المناطق والأحياء على مستوى كل محافظات القطاع بدءا من الشمال حتى جنوب قطاع غزة باستمرار.

المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع لا زالت تطلق القذائف باتجاه المنازل

وأضاف جبر، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع لا زالت تطلق القذائف باتجاه المنازل، وتتساقط القذائف على المنازل بشكل عشوائي مما تسبب دمارًا واسعًا بالمناطق المستهدفة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن المنطقة الساحلية للقطاع تعاني بسبب الزوارق العسكرية، وتعرضها للقصف وما زال دير البلح يعاني من القذائف البحرية الإسرائيلية وكذلك رفح الفلسطينية.

 

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين رفح العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الزوارق العسكرية الحدود الشرقية

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