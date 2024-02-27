القاهرة الإخبارية: 2023 الأكثر دموية على الضفة والشعب الفلسطينى

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنه منذ منتصف الللية الماضية حتى هذا اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس ومخيم الفارعة، ونشرت القناصة والآليات الكبيرة رافقتها ثلاث جرافات خربت البنية التحتية لمدينة طوباس ومخيم الفارعة، مؤكدةً أن عام 2023 هو الأكثر دموية على الضفة الغربية والشعب الفلسطيني عامة.

وأضافت السلامين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي قام باغتيال 3 فلسطينيين من كتيبة طوباس، حيث أُعلن عن الإضراب والحداد في طوباس والفارعة على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا فجر اليوم.

وأوضحت، أن الاحتلال أعاق حركة الطواقم الطبية وحال دون قدرتهم على انتشال جثامين الفلسطينيين إلا بعد انسحاب قوات الاحتلال، مشيرةً إلى أنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن ارتقى 409 شهداء برصاص الاحتلال.

وتابعت: "أطلق الاحتلال الرصاص باتجاه شاب فلسطيني يبلغ من العمر 37 عامًا في حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وقامت الطواقم الطبية بنقله لمستشفى نابليس، بجانب الاقتحامات الكبيرة لمخيم الجلزون وبلدة بيت ريما قضاء رام الله، وقام الاحتلال أيضًا باقتحام المخيم والبلدة وعاث خرابًا وفسادًا في بيوت الفلسطينيين واعتقال عدد من الفلسطينيين.