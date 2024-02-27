الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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برلمانى: مليون قطعة أثرية مصرية موجودة فى المتاحف العالمية

النائب رامي جلال
النائب رامي جلال

قال النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك آثارا مصرية بالخارج خرجت قبل صدور قانون حماية الآثار عام 1983، والذي ينص على حق البعثات الأجنبية في الاحتفاظ بالآثار المكتشفة دون استردادها مرة أخرى لأنّها غير مسجلة في الدولة المصرية.

وأضاف جلال، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” المذاع عبر قناة “DMC”، أن نسبة الآثار التي جرى استرجاعها من الخارج والمسجلة بالفعل في المجلس الأعلى للآثار ليست بكبيرة، مؤكدًا أن عدد القطع الأثرية المصرية الموجودة في متاحف العالم يصل إلى مليون قطعة.

وأوضح أن هناك تعنتًا من الدول الخارجية في استرجاع الآثار المصرية مرة أخرى، بسبب اشتراطها أن يكون الأثر مُسجلًا.

إعفاء المصريين من رسوم مشاهدة الآثار المصرية القديمة

وفيما يتعلق بالاتفاق مع المتاحف العالمية لإعفاء المصريين من رسوم مشاهدة الآثار المصرية القديمة، أشار إلى أن هناك مفاوضات حتى الآن معهم ليدخل المواطن المصري بشكل مجاني أو مخفض في أيام معينة، موضحًا أن التواصل يكون مع المتاحف المخصصة بالكامل للحضارة المصرية، مثل متحف تورينو في إيطاليا والذي يوجد به 30 ألف قطعة آثار مصرية، ومتحف الدولة للفن المصري في ميونيخ بألمانيا والذي به 8 آلاف قطعة.

وأكد أن الجالية المصرية في إيطاليا توصلت منذ سنوات لاتفاق مع متحف تورينو الإيطالي حول دخول المتحف بشكل مجاني، مشددًا على أهمية مشاهدة المصريين للآثار القديمة الموجودة في دول العالم لتعميق الهوية المصرية للقائمين بالخارج.

 

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