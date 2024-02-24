نتنياهو: سنعقد اجتماعًا حكوميًا للموافقة على خطط العمل العسكرى فى رفح 

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعقد اجتماعًا حكوميًا مطلع الأسبوع للموافقة على خطط العمل العسكري في رفح الفلسطينية؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح نتنياهو، أن إسرائيل ستعيد المحتجزين وستقضي على حماس وستحقق أهداف الحرب من خلال مزيج من الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة.

مقترح أمريكي

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك مقترحًا أمريكيًا يقضي بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مهمين مقابل الجنديات الإسرائيليات؛ نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه سيفرج في المتوسط عن 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي، مشيرةً إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يبدأ تنفيذ الاتفاق قبل رمضان.