السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: مقترح أمريكى يقضى بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مهمين مقابل الجنديات الإسرائيليات

أسرى فلسطينيون
أسرى فلسطينيون

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن هناك مقترحًا أمريكيًا يقضي بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مهمين مقابل الجنديات الإسرائيليات؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه سيفرج في المتوسط عن 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي، مشيرةً إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يبدأ تنفيذ الاتفاق قبل رمضان.

نتائج مباحثات باريس

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد جلسة لمناقشة نتائج مباحثات باريس؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن وثيقة المبادئ التي تم التوصل لها بمحادثات باريس تنص على تبادل 40 محتجزًا إسرائيليًا مقابل ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني.

القاهرة الإخبارية مقترح أمريكي أسرى فلسطينيين الجنديات الإسرائيليات محتجز إسرائيلي رمضان

مواد متعلقة

كيف حافظت الدول العربية على المسافة الآمنة فى الحرب الروسية الأوكرانية؟

عاجل.. مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة (فيديو)

خبير علاقات دولية: إسرائيل لن تفلت من العقاب والمسئولية الجنائية تلاحقها

القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلى يعقد جلسة لمناقشة نتائج مباحثات باريس

أبو الرب: أوكرانيا نجحت فى إزالة الخوف الداخلى لدى مواطنيها من روسيا

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تلقت رسائل من الوسطاء تفيد بأن حماس معنية بتقدم المفاوضات

أكسيوس: يجب أن يدخل الغذاء إلى قطاع غزة بشكل كافٍ تفاديًا لحدوث مجاعة

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تفجر منازل غزة بساكنيها بعد إعلانها مناطق آمنة

الأكثر قراءة

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

عاجل.. أسرار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى: استيعاب 34 مليون نسمة.. وتوفير ملايين من فرص العمل

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة