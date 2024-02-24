القاهرة الإخبارية: مقترح أمريكى يقضى بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مهمين مقابل الجنديات الإسرائيليات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن هناك مقترحًا أمريكيًا يقضي بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مهمين مقابل الجنديات الإسرائيليات؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه سيفرج في المتوسط عن 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي، مشيرةً إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يبدأ تنفيذ الاتفاق قبل رمضان.

نتائج مباحثات باريس

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد جلسة لمناقشة نتائج مباحثات باريس؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن وثيقة المبادئ التي تم التوصل لها بمحادثات باريس تنص على تبادل 40 محتجزًا إسرائيليًا مقابل ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني.