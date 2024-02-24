أكسيوس: يجب أن يدخل الغذاء إلى قطاع غزة بشكل كافٍ تفاديًا لحدوث مجاعة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأنه يجب أن يدخل الغذاء إلى قطاع غزة بشكل كافٍ تفاديًا لحدوث مجاعة، نقلًا عن موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وقبل قليل، قال الدكتور هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعماله العدائية في محيط المستشفيات بقطاع غزة.

وأضاف مهنا، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطواقم الطبية تعرضت لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة في غزة.